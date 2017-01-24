Российского чемпиона Европы по боксу арестовали по делу о двойном убийстве

Отмечается, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии.

Черкесский городской суд (Карачаево-Черкесия) арестовал двукратного чемпиона Европы по боксу Игоря Алборова, подозреваемого в двойном убийстве . Об этом в понедельник, 23 января, сообщает « . Об этом в понедельник, 23 января, сообщает « Интерфакс ».





«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.





Отмечается, что после предъявленного обвинения оба задержанных пояснили, что убийство отца и сына Гояевых они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).





Убийство 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева было совершено в ноябре 2016 года в поселке Ударный Прикубанского района Карачаево-Черкесии. Труп сына с многочисленными ножевыми ранениями был найден на лестничной площадке многоквартирного дома, а в квартире, где непосредственно проживали жертвы, был обнаружен труп отца.



