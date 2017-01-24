Камеры ночного видения станут следить за водителями в Атырау
24 января 2017, 15:15
Местной полицейской службе ДВД региона передали новые машины, оборудованные видеорегистраторами, способными разглядеть нарушителей даже в темноте.
Атырауские полицейские получили сотню служебных авто, в том числе три комплекса «Автоураган» и один эвакуатор, сообщает kolesa.kz.
— Новые автомобили Volkswagen Polo оснащены современными видеорегистраторами. Каждая встроенная камера видеорегистратора имеет инфракрасную подсветку и способна поворачиваться на 360 градусов по горизонтальной оси и смотреть под прямым углом вверх и вниз. Радиус действия видеорегистраторов в пределах покрытия сотовой связи. Камеры позволяют эффективно вести поиск нарушителей в ночное время. Причём сами нарушители не видят, что за ними ведётся видеонаблюдение, — рассказал начальник управления технического надзора ДВД Атырауской области Даниил Макатуха.
По словам руководства ДВД, часть машин останется в местной полицейской службе областного центра, часть будет передана в районы.
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