Камеры ночного видения станут следить за водителями в Атырау

Атырауские полицейские получили сотню служебных авто, в том числе три комплекса «Автоураган» и один эвакуатор, сообщает kolesa.kz





— Новые автомобили Volkswagen Polo оснащены современными видеорегистраторами. Каждая встроенная камера видеорегистратора имеет инфракрасную подсветку и способна поворачиваться на 360 градусов по горизонтальной оси и смотреть под прямым углом вверх и вниз. Радиус действия видеорегистраторов в пределах покрытия сотовой связи. Камеры позволяют эффективно вести поиск нарушителей в ночное время. Причём сами нарушители не видят, что за ними ведётся видеонаблюдение, — рассказал начальник управления технического надзора ДВД Атырауской области Даниил Макатуха.













По словам руководства ДВД, часть машин останется в местной полицейской службе областного центра, часть будет передана в районы.