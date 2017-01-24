В Темиртау вынесли приговор парням, которые пытали и прострелили оба глаза сверстнику

Суд назначил Нурумову 10 лет лишения свободы. Его сообщник получил на два года меньше.

В Темиртау осудили двух жителей поселка Актау, которые пытали и прострелили оба глаза 25-летнему Бекзату Сулейменову, сообщает NV





Процесс проходил за закрытыми дверями. Так как адвокаты подсудимых опасались за безопасность их родственников. Дело в том, что в доме одного из подсудимых выбивали окна. Поэтому юристы просили закрыть разбирательство. Также в деле принимали участие несовершеннолетние. В итоге суд удовлетворил ходатайство адвокатов.





На скамье подсудимых было двое парней. Ринат Нурумов с самого начала находился под арестом. Это он сделал несколько выстрелов в лицо Бекзату. Дробинки пробили оба глаза. Его сообщник Ерлан Берикбол находился под подпиской о невыезде. Он принимал участие в избиение Бекзата и резал его шампурами.





Суд назначил Нурумову 10 лет лишения свободы. Его сообщник получил на два года меньше.





Мать, оставшегося на всю жизнь слепым парня, очень сдержанно комментирует приговор обидчикам сына.





-Вы знаете, второй подсудимый отказался давать показания. Ни разу даже не извинился. Ринат в течении всего процесса просил прощения. Сказал, что был сильно пьян в тот вечер. Конечно, им могли бы дать и больше лет. Особенно Ринату. Ведь это он прострелил глаза сыну. Его мать пыталась нам помочь. Когда мы в первый раз ездили на операцию в Башкирию, давала деньги, — говорит Клара Сулейменова.





Сулейменовы требовали в суде, чтобы подсудимые выплатили им 10 миллионов тенге компенсации. Но суд снизил эту сумму до двух миллионов, по миллиону на каждого.





Клара Сулейменова говорит, что этих денег вряд ли хватит на последующие операции. Две последние операции в Башкирии не дали никаких результатов. Врач сетовал на то, что они поздно привезли Бекзата. Сетчатка практически отмерла. Есть надежда,что Бекзату смогут помочь в Германии или Израиле, но нужны огромные деньги, которых у семьи нет.