Н.Назарбаеву доложили о противодействии коррупции в Счетном комитете

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчиным, сообщает пресс-служба Акорды.

К.Джанбурчин доложил главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2016 годи и задачах на предстоящий период.

Кроме того, Председатель Счетного комитета проинформировал Президента Казахстана о мерах, принимаемых в реализацию Закона «О государственном аудите и финансовом контроле».

Наряду с этим, К.Джанбурчин сообщил о мероприятиях по противодействию коррупции, как в рядах Счетного комитета, так и на объектах государственного аудита.

В заключение Председатель Счетного комитета доложил о проведенной в 2016 году работе Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.