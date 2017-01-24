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Новости за сегодня

Н.Назарбаеву доложили о противодействии коррупции в Счетном комитете

 

Президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчиным, сообщает пресс-служба Акорды.

К.Джанбурчин доложил главе государства об основных результатах работы Счетного комитета за 2016 годи и задачах на предстоящий период.

Кроме того, Председатель Счетного комитета проинформировал Президента Казахстана о мерах, принимаемых в реализацию Закона «О государственном аудите и финансовом контроле».

Наряду с этим, К.Джанбурчин сообщил о мероприятиях по противодействию коррупции, как в рядах Счетного комитета, так и на объектах государственного аудита.

В заключение Председатель Счетного комитета доложил о проведенной в 2016 году работе Национальной комиссии по сертификации лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

 

24 января 2017, 15:44
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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