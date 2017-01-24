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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 328,52, RUBKZT_TOD = 5,5401, USDKZT_0_001 = +6,8140 % годовых, USDKZT_0_002 = +6,2498 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам.  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 328,52 тенге за доллар США при объеме    торгов 45 950 тыс. долларов США;  - по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено    не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе    KASE отсутствовали;  - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5401 тенге за рубль при объеме торгов    122 700 тыс. рублей.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 328,49 тенге за доллар (-2,93 тенге), суммарный объем  торгов - 132 700 тыс. USD (+65 700 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила    +6,8140 % годовых при объеме торгов 17 200 тыс. USD;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила    +6,2498 % годовых при объеме торгов 700 600 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на    момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали.  В торгах приняли участие 26 банков.  

24 января 2017, 15:50
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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