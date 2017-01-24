 
Снег
-16°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 43%

Влажность: 75%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 11.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

328.80

25 января 

Курс НБРК

328.49

-

АЛМАТЫ

Покупка

328.00

Продажа

328.80

АСТАНА

Покупка

327.80

Продажа

328.80

Подробнее
354.50

25 января 

Курс НБРК

352.77

-

АЛМАТЫ

Покупка

352.00

Продажа

354.50

АСТАНА

Покупка

352.00

Продажа

355.00

Подробнее
Новости за сегодня

Материалы по заседанию Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти

(г.Астана, 24 января 2017 года)

 

В ходе заседания Глава государства отметил, что вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития республики.

- Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции Президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции Президента Казахстана.

- К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в Правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию Правительства и Парламента, - отметил Нурсултан Назарбаев.

Также Президент Казахстана подчеркнул необходимость действенного усиления роли Парламента в системе государственного управления.

- В наших условиях Правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль Парламента в отношении Правительства по многим вопросам, - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.

Руководитель Рабочей группы доложил Главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти.

- В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям.

Первое. Это предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий Главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства.

Второе. Верховным Судом и Генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе. Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предложений, не требующих конституционных изменений.

Третье. Рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса, научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий Парламента и его палат, в том числе при формировании Правительства. Также предложено усилить подотчетность Правительства перед Парламентом и его палатами.

Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности Правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы также связана с изменением Конституции. В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и функций Верховного Суда и определении требований, предъявляемых к судьям. Было предложено скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры. Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля.

Таким образом, на Ваше рассмотрение вносятся базовые подходы, предполагающие перераспределение законодательно установленных полномочий без изменения Конституции.

Также выработаны и вносятся на Ваше рассмотрение подходы по возможному изменению норм Конституции, направленные, прежде всего на расширение полномочий Парламента, а также усиление самостоятельности и ответственности Правительства, - сказал А.Джаксыбеков.

Член Рабочей группы З.Федотова отметила конструктивный характер представленных поправок.

- Мы передаем в основном организационно-исполнительные функции, которыми должно обладать Правительство. Это теперь и ответственность Правительства.

В части деятельности Парламента, мы видим, что Мажилис в основном наделяется полномочиями по согласованию, - сказала профессор Академии государственного управления.

Наряду с этим, членом Рабочей группы М.Бекетаевым был представлен проведенный Правительством анализ по определению норм, закрепляющих полномочия Президента.

- Были проанализированы 11 конституционных законов, 20 кодексов и 298 законов. Нормы, которые устанавливают полномочия Президента,  содержатся в 11 кодексах и 80 законах. Правительством совместно с рабочей группой  выработаны 32 предложения по перераспределению полномочий Главы государства. Данные предложения предполагают внесение изменений в законы, не требуя изменений Конституции, - подчеркнул Министр юстиции.

Также, Председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» отметил, что во всех филиалах идет обсуждение на основе проведенного анализа.

- Юридическая общественность поддерживает проводимые реформы, отмечая их актуальность и своевременность, - сказал Р.Мукашев.

На заседании также выступили другие члены Рабочей группы.

 

24 января 2017, 15:52
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код