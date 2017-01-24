10 человек пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса под Уральском
24 января 2017, 15:56
Подробности аварии уточняются.
ДТП произошло на трассе Самара-Шымкент в нескольких километрах от Уральска, сообщает "Мой ГОРОД".
По информации очевидцев, на трассе столкнулись пассажирский автобус, следующий по маршруту Уральск-Акжайык-Енбек, и бортовой УАЗ. Они столкнулись лоб в лоб. От удара кузов УАЗа оторвало.
По предварительной информации, пострадали 10 человек, одна пострадавшая в тяжелом состоянии.
Фото: Юлии МУТЫЛОВОЙ
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