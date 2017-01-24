На Талгарском перевале в Алматы спустили лавину
24 января 2017, 16:01
Объем сошедшей снежной массы составил 100 куб.м.
В Алматы был осуществлен профилактический спуск снежной лавины, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Несмотря на то, что спуск лавины был осуществлен 23 января, об этом в ведомстве сообщили только сегодня. По данным ДЧС, мероприятие было осуществлено в бассейне реки Киши Алматы на лавиносборе № 26 (Талгарский перевал).
"Объем сошедшей снежной массы составил 100 куб.м. В профилактическом спуске снежной лавины участвовали: сотрудники ДЧС г. Алматы, а так же личный состав АГЭУ ГУ «Казселезащита», «Центра медицины катастроф», Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, и специализированной организации ТОО «Нартас». При спуске лавины дорожная инфраструктура не была нарушена", - говорится в распространенном сообщении.
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