Состав «Astana Arlans» в новом сезоне сократился на треть

В этом году в формат соревнований внесены изменения из-за сокращения количества клубов. Теперь 12 команд будут разделены на три группы по континентам, а победители получат путевки в плей-офф. «Astana Arlans» вошла в Группу С и будет бороться за победу с сильнейшими соперниками Азии: «Russian Boxing Team», «China Dragons» и «Uzbek Tigers».





Новый сезон WSB стартует в феврале. В апреле определятся участники плей-офф, а в июне пройдет финал. Из групп в четвертьфинал выйдут по два победителя, а также два лучших клуба из тех, кто занял третье место.

«В принципе, выбор такого регламента соревнований - это нормально. С каждого континента отбирают лучшие команды, и они продолжают борьбу. Это рационально и поможет выявить лучших спортсменов континента и далее - мира, войти в число которых, у наших боксеров есть все шансы», - прокомментировал новшества, введенные боксерской ассоциацией в новом сезоне Генеральный менеджер клуба, олимпийский чемпион Серик Сапиев.





На фоне изменений формата проведения Всемирной серии бокса, в клубе «Astana Arlans» в период межсезонья также произошли значительные перемены, которые были представлены в ходе презентации. В частности, состав команды обновился и сократился на треть.





В этом году было принято решение об оптимизации бюджета клуба, в связи с чем в основной состав клуба вошли лишь 20 боксеров (в прошлом сезоне – 30 боксеров), и практически каждый из них может выйти на ведущую позицию. По словам старшего тренера команды Нурлана Акурпекова, столичный клуб попал в непростой квартет, а от него и его подопечных ждут только первого места.

Генеральный менеджер клуба Серик Сапиев подчеркнул, что в новом сезоне в клубе будут выступать сильнейшие боксеры страны. То есть как чемпионы и призеры недавнего первенства Казахстана, так и герои Олимпиады-2016, что позволит популяризовать вид спорта и иметь больше шансов для победы.





«В новом сезоне мы тщательно и взвешенно отобрали самых лучших, включили в состав команды как молодых и талантливых ребят, так и боксеров с хорошим соревновательным опытом. Считаю, что этот сезон WSB запомнится нам яркими выступлениями наших спортсменов, зрелищным шоу для казахстанских болельщиков. Кроме того, мы по-прежнему взяли за основу идею популяризации спорта в регионах, поэтому все матчи пройдут в разных городах нашей страны», - заявил исполнительный директор Президентского клуба «Астана» Аманбек Кульчиков.





Одной из важных новостей предстоящего сезона для «Astana Arlans» является выбор нового капитана команды - Олжаса Саттыбаева - экс-боксера сборной Казахстана в весовой категории до 52 килограммов, чемпиона пятого сезона WSB и участника Олимпиады в Рио.





Кроме того, в новом сезоне в «Astana Arlans» выступят такие яркие молодые спортсмены как Жусупов Темиртас (до 49 кг) - чемпион пятого сезона WSB, Сулейменов Ильяс (до 56 кг) – участник Олимпийских игр в Лондоне, призер Чемпионата РК 2016 года, Сафиуллин Закир (до 60 кг) – финалист Чемпионата РК, чемпион WSB 2015 года, Шымбергенов Асланбек (до 69 кг) - чемпион WSB 2015 года, лучший боксер Азии по версии WSB 2016 года, Маралов Канагат (до 69 кг) - чемпион международного турнира им. А. Кулибаева 2016 г, финалист Чемпионата РК 2016 года, чемпион WSB 2015 года, Жарманов Нурдаулет (до 81 кг) - бронзовый призер Универсиады, чемпион WSB 2015 года.





Седьмой сезон откроет матч с соперниками из «Russian Boxing Team», который состоится 4 февраля.



