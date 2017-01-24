Вакуумный поезд Гиперлуп свяжет Словакию и Чехию

Документ обговаривает готовность сторон совместно работать с целью создания в перспективе 129-километровой ветки Гиперлупа, которая свяжет Братиславу и чешский город Брно. Путь из одного города в другой будет занимать всего 10 минут – на 80 минут меньше, чем с использованием традиционного поезда.





Глава HTT Дирк Алборн говорит, что компании также удалось достичь аналогичной договоренности с властями Абу Даби – второго по величине города Объединенных Арабских Эмиратов. Кроме того, уже ведутся переговоры с властями австралийского Мельбурна.





Напомним, ранее о подписании соглашения с транспортным министерством Дубая (Dubai Transport Authority, RTA) объявила Hyperloop One. Ее проект предполагает строительство ветки Гиперлупа от башни Бурдж Халифа в Дубае до международного аэропорта в Абу-Даби протяженностью 120 километров. Предполагается, что этот путь капсулы свехзвукового поезда будут проделывать всего за 12 минут.







В Hyperloop Transportation Technologies работает чуть больше 30 человек. Но большую часть разработок ведут около 800 специалистов из NASA, Boeing, and SpaceX в свое нерабочее время в обмен на акции. Стартап уже собрал 100 миллионов долларов, но из них лишь 31 миллион был перечислен «живыми» деньгами, тогда как остальная сумма – это денежное выражение услуг волонтеров и инвестиций в натуральной форме.

HTT залицензировала технологию пассивной магнитной левитации Национальной лаборатории Lawrence Livermore National Laboratory, заключила договора с несколькими компаниями, включая поставщика композитов Carbures, энергетическую компанию Aecom и объединила усилия с Oerlikon Leybold, работавшей на Большом адронном коллайдере (Vacuum Large Hadron Collider) в Швейцарии для CERN.



