Volkswagen выпустит спортивные электрокары

По словам Стакманна, у Volkswagen уже имеются все технологии для выпуска особо мощных и быстрых электрокаров.

Легендарный бейдж GTI, которым Volkswagen украшает спортивные версии своих бензиновых моделей, в будущем появится и на электрокарах. На только что завершившемся автосалоне в Детройте директор «Фольксвагена» по продажам и маркетингу Юрген Стакманн сообщил изданию Auto Express, что компания собирается переосмыслить концепцию GTI, применив ее к электромобилям.





По словам Стакманна, у Volkswagen уже имеются все технологии для выпуска особо мощных и быстрых электрокаров. Речь о будущих моделях, в основу которых ляжет модульная платформа MEB, разработанная специально для автомобилей на электрической тяге. Их серийное производство немцы наладят к концу текущего десятилетия, а пока демонстрируют на различных выставках прототипы, объединенные под вывеской I.D. Так, прошлой осенью в Париже дебютировал 170-сильный хетчбэк – компактный как Golf, но внутри просторный как Passat, а в Детройте состоялась премьера 369-сильного полноприводного минивэна I.D. Buzz с электромоторами на каждой оси. Оба концепта, помимо «зеленой» силовой установки, оснащены автопилотом I.D. Pilot, который пойдет в серию к 2025 году, и рядом сетевых технологий нового поколения. В этом году Volkswagen должен показать еще несколько концептов I.D.





Очевидно, «Фольксвагену» придется придумать для «горячих» электромобилей новое название, ведь аббревиатура GTI (grand tourer injection) будет смотреться неуместно на машинах, не потребляющих топлива. Первым представителем этой линейки станет хот-хетч.



