В Павлодаре женщина на 9 месяце беременности умерла от рака

В приемном покое родильного отделения Павлодарской городской больницы №1от рака легкого в стадии распада умерла 32-летняя женщина на 36 неделе беременности, сообщает pavlodarnews.kz





Как сообщили агентству в пресс-службе управления здравоохранения области, 18 января в 10 часов поступил вызов в скорую помощь от супруга пациентки. Мужчина сообщил, что у жены одышка, чувство нехватки воздуха, слабость, кровотечение из ротовой полости.





Беременную повезли в ближайший стационар - родильный дом городской больницы №1. На всём протяжении транспортировки бригадой скорой помощи осуществлялось мониторирование состояния больной. В приемном отделении больницы в течение 30 минут проводились реанимационные мероприятия, которые к сожалению были безэффективны и в 11 часов 20 минут констатирована биологическая смерть пациентки. Предварительный диагноз: рак нижней доли левого легкого с метастазами, распадом и легочным кровотечением. Ребенок погиб в утробе.





Как сообщила агентству главный акушер - гинеколог области Гульнар Жармакина, женщина вовремя встала на учет по беременности, наблюдалась в женской консультации поликлиники №4 Павлодара, своевременно сдавала все анализы, и никаких осложнений у нее выявлено не было.





- К сожалению, у беременных все проходит атипично, и такое случается, - пояснила Гульнар Жармакина.





То же самое подтвердили опрошенные агентством известные гинекологи области.



