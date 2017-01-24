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Бигельды Габдуллин осужден на пять лет ограничения свободы

24 января 2017, 16:47

Казахстанский журналист полностью раскаялся в содеянном и выплатил материальный ущерб потерпевшим сторонам.


Суд приговорил Бигельды Габдуллина к пяти годам ограничения свободы без конфискации имущества и с установлением пробационного контроля.

Судебное разбирательство проходило в частично закрытом режиме. Суд запретил журналистам, освещавшим процесс, пользоваться аудио-, фото- и видеофиксацией.

"Признать виновным по статье 194 часть 4 пункт 2 и назначить наказания в виде пяти лет ограничения свободы. Установить пробационный контроль. Меру пресечения изменить на подписку о невыезде. Освободить в зале суда немедленно", — зачитал приговор судья Идрисов.

Громкий медиа-скандал разразился в ноябре 2016 года, когда главный редактор Central Asia Monitor и Radiotochka.kz был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. По версии следствия, журналист использовал служебное положение и вымогал финансовые средства у государственных лиц. Габдуллин, по их мнению, был манипулятором, который намеренно публиковал нелестные материалы о чиновниках, дабы обеспечить своим СМИ государственный заказ.

Четвертого января дело было передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астана. Бигельды Габдуллину было предъявлено обвинялся по статье 194 частью 4 пунктом 2 УК РК (Вымогательство).

Спустя неделю адвокат журналиста Аманжол Мухамедьяров сообщил, что обвиняемый возместил ущерб в размере 20 миллионов 625 тысяч тенге и полностью раскаялся в содеянном.

В "деле Габдуллина" фигурировали имена высоких чиновников Казахстана, выступавших в качестве потерпевшей стороны. Из материалов уголовного дела, Габдуллин для получения государственного информационного заказа вымогал деньги у акима Жамбылской области Карим Кокрекбаев, заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев, аким Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов, министр энергетики Казахстана Каната Бозумбаев.

В ходе судебного разбирательства известный казахстанский журналист неоднократно сообщал суду, что полностью раскаялся в содеянном и выплатил материальный ущерб потерпевшим сторонам, которые в свою очередь просили суд о прекращение уголовного преследования в отношение Бигельды Габдуллина.

Источник: Sputnik-Казахстан
© Foto: altaynews.kz

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