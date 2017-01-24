Пьяный алматинец забил до смерти беспомощную 72-летнюю сожительницу
24 января 2017, 16:51
По делу вынесен приговор суда.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ст.99 ч.2 п.3 - убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного межрайонного суда по уголовным делам г.Алматы.
Судом установлено, что 24 сентября 2016 года между подсудимым М., находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и его 72-летней сожительницей, которая в силу пожилого возраста не могла самостоятельно передвигаться, произошёл конфликт. В ходе которого М. избил лежавшую пожилую женщину. От полученных повреждений, сопровождающихся обильной кровопотерей, последняя скончалась на месте преступления.
"Приговором суда М. осужден по ст. 99 ч.2 п. 3) к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.
фото: Мой Таганрог.com
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