Сербский клуб подал в суд за пьянство на новичка ФК «Актобе»

Сербский «Партизан» подал в суд на 22-летнего ивуарийского защитника Седрика Гогуа. Об этом сообщает Об этом сообщает vesti.kz , со ссылкой на Mozzart Spor.





В октябре Гогуа самовольно покинул расположение «Партизана», с которым связан контрактом до 31 декабря 2019 года. Спортивный директор клуба Ивица Илиев уверен, что клуб выиграет дело, и считает, что ивуариец сам себе нажил проблем.





В «Партизане» недовольны еще и тем, что летом Гогуа без ведома клуба поехал на просмотр в киевское «Динамо» и сыграл в контрольном матче. Футболист настаивает, что сербский клуб отказался от предложения за 2 миллиона евро от чемпиона Украины и нарушил условия договора.





Остальные претензии к Гогуа связаны с нарушением режима. По неофициальной информации, ивуариец неоднократно был замечен в состоянии алкогольного опьянения и приходил пьяным даже на тренировки. Другой инцидент случился 2 октября. Тогда Гогуа был арестован за вождение в нетрезвом виде и провел ночь в вытрезвителе при полиции Белграде.





«Седрик нажил проблем себе. Мы выйдем из этой истории победителями. Первые пять месяцев он играл великолепно, но затем не смог избежать соблазнов Белграда. Он вышел из-под контроля. Мы пробовали различные способы помочь ему, но ничего не сработало», - сказал Илиев.





Как ранее сообщала, пресс-служба ФК «Актобе» Седрик Гогуа присоединился к клубу на УТС в Турции.





16 января 2016 года Седрик подписал контракт с белградским «Партизаном». «Чёрно-белые» заплатили за ивуарийца 300 тысяч евро. Дебютировал за «Партизан» 27 февраля в «вечном дерби» с «Црвеной Звездой», забил гол.





Его трансферная стоимость составила 500 000 евро.