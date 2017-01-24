Сирийская оппозиция не будет подписывать документ по итогам Астанинского процесса

Сирийская оппозиция отказывается подписывать документ по итогам международной встречи по сирийскому урегулированию (Астанинский процесс), передает МИА «Казинформ».

«В данный момент участники работают над совместным коммюнике. Определенные пункты, к сожалению, утекли до момента его готовности, и некоторые участники были с ними не согласны. (...) Коммюнике подписываться никем не будет. Его, скорее всего от себя опубликует Россия, Турция и возможно Иран», - отметил он, но добавив, что работа над документом продолжается.

Но, по его словам, коммюнике не подразумевает его подписания сторонами.

«Не думаю, что коммюнике будет достаточно сильным, чтобы его представлять в Женеве, и оно перешло в резолюцию Совбеза. Это потеснит прошлые договоренности. Мы не можем взять и перечеркнуть все то, что уже в Сирии обсуждалось и все начать заново. (...) Определенные договоренности были достигнуты в Женеве ранее и все дальнейшие дискуссии будут строиться на этом», - рассказал Яхья аль-Ариди.

Представитель сирийской оппозиции заявил, что «некоторые участники, страны-гаранты, похоже, больше озабочены своими интересами в данном вопросе».

«Одна делегация озабочена проблемами сирийцев. Если остальные участники не будут ставить во главу угла интересы граждан Сирии, я думаю, все усилия будут бесполезны», - подчеркнул он, добавив, что сирийская оппозиция надеется на перемирие.

Еще одним пунктом условий советник оппозиции обозначил, выведение ополчения Ирана из Сирии.

«Мы надеемся, что Иран будет действовать согласно со своими заявлениями. Если они хотят мира в Сирии, то должны вывести свое ополчение. Да все согласны, что основной целью, является ДАИШ, боевики которого убивают мирных жителей и захватывают территории. Но в то же самое время существуют группы ополчения, привезенные Ираном и сирийским режимом, которые делают тоже самое», - сказал Яхья аль-Ариди.

Автор: Дамир Байманов