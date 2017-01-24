В ЦРУ казахов считают свирепыми, но щедрыми и милыми людьми
24 января 2017, 17:08
Казахи глазами американских шпионов.
Центральное разведывательное управление США рассекретило почти 800 тысяч документов. Среди них – исследования, посвященные Казахстану. Sputnik приводит наиболее интересные наблюдения "разведчиков-аналитиков".
Что такое казах "Название национальности казахов идет от слова "казах", что означает "беглый или бесхозный человек, который отделился от своего племени".
Свирепые, крепкие и бородатые казахские соплеменники имеют очень яркий внешний вид. У них монголоидная внешность, они низкие и полные, имеют темную кожу, прямые темные волосы и волосатое тело".
Казахи, будучи дикими, и зачастую доведенными до воровства под давлением большого желания наживы, на самом деле являются простыми, вежливыми, гостеприимными, щедрыми и милыми людьми". Тишина у казахов и их собратьев-кочевников — прелюдия к приветствию. Это особенность их социального этикета. После того, как они приблизились друг к другу в тишине, казахи пожимают друг другу руки, а затем обнимают друг друга за талию".
ЦРУ о еде казахов
"Рацион кочевых казахских племен состоит приблизительно из 50% молока, 40 % мяса, 10 % зерна. Они совсем не употребляют овощи. Считается, что они едят умеренно. Казахи — большие мясоеды, любят жареное мясо в любой форме. Колбаса из лошадиного мяса - их главное лакомство. Более бедные люди едят в основном сыр и молоко – они не могут позволить себе баранину".
"Мясо белой лошади считается особым деликатесом, в то время как баранина ценится, если у овцы желтая голова и белое тело".
"Они (казахи – прим.ред.) каждый день пьют чай с молоком, а также они употребляют много кумыса, который готовится из кобыльего молока. Кумыс служит заменой вина, так как содержание алкоголя в нем от 2 до 3 процентов". С лошадьми - на "ты" "Казахи — очень сильные и выносливые кочевники, хотя иногда и крайне ленивые. Они занимаются овцеводством, пасут крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов и зачастую больше ничего не умеют. Когда приходит зимний сезон, некоторые из них "выходят на большую дорогу". Они становятся бандитами, убивают путешественников и занимаются воровством. Иногда они ловят диких животных и продают их шкурки".
Казахи очень сильны в наездничестве — дети пяти-шести лет уверенно сидят на лошадях. Едва достигнув десятилетнего возраста, они уже обладают необычным талантом, который позволяет им определить болезнь лошади. Они могут стоять верхом на лошади и через секунду на ней забрать предметы с земли, после чего принимают прежнее положение".
И напоследок… "Казахи живут настоящим, они мало заботятся о прошлом, в их словарном запасе даже нет перевода для слова "прадед".
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840826-067f22600d818b405d7f2b3a3061aa71
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...