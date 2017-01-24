В ЦРУ казахов считают свирепыми, но щедрыми и милыми людьми

Что такое казах "Название национальности казахов идет от слова "казах", что означает "беглый или бесхозный человек, который отделился от своего племени".

Свирепые, крепкие и бородатые казахские соплеменники имеют очень яркий внешний вид. У них монголоидная внешность, они низкие и полные, имеют темную кожу, прямые темные волосы и волосатое тело".





Казахи, будучи дикими, и зачастую доведенными до воровства под давлением большого желания наживы, на самом деле являются простыми, вежливыми, гостеприимными, щедрыми и милыми людьми". Тишина у казахов и их собратьев-кочевников — прелюдия к приветствию. Это особенность их социального этикета. После того, как они приблизились друг к другу в тишине, казахи пожимают друг другу руки, а затем обнимают друг друга за талию".



