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И.Тасмагамбетов поручил оказать содействие в подготовке к 20-летию детских деревень РК

24 января 2017, 17:16

В этом году «SOS детские деревни Казахстана» исполняется 20 лет.


Сегодня под председательством заместителя Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова состоялось селекторное совещание по вопросу оказания содействия Корпоративному фонду «SOS детские деревни Казахстана». Об этом сообщили в секретариате заместителя Премьер-министра РК.

В этом году «SOS детские деревни Казахстана» исполняется 20 лет. Впервые в Алматы приемные семьи появились еще в 90-х годах. С этого года в SOS детская деревня города Темиртау достигнуто 100% финансирование содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для аналогичного финансирования алматинской детской деревни акимат считает необходимым изменение формы собственности.



Вопрос финансирования содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в SOS детских деревнях поднимался и ранее. В результате, в 2015 году местным исполнительным органам было рекомендовано рассмотреть возможность поэтапного перехода до 2020 года к полному финансированию содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в SOS детских деревнях.

По итогам совещания вице-премьер И. Тасмагамбетов поручил акиматам Карагандинской области, городов Алматы и Астаны оказать содействие корпоративному фонду «SOS детские деревни Казахстана» в подготовке и проведении 20-летия детских деревень в Казахстане.

Кроме этого, вице-премьер подчеркнул о необходимости привести их в соответствие и приобрести необходимый инвентарь, а также рассмотреть возможность поэтапного перехода до 2020 года к полному охвату финансирования, чтобы содержать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в SOS детских деревнях.

Для обеспечения права воспитанников жить и воспитываться в полной семье корпоративному фонду «SOS детские деревни Казахстана» было рекомендовано рассмотреть возможность создания приемных семей из числа SOS-матерей с последующим их самостоятельным проживанием, а также транформации SOS детских деревень в центры поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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