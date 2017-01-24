Девочка из "Звонка" напугала посетителей магазина техники

Ничего не подозревающих посетителей приглашали к стенду.

В Нью-Йорке девочка якобы из знаменитого фильма ужасов "Звонок" напугала посетителей магазина бытовой техники, пишет пишет Вести.ру





Организаторы пояснили, что "невинный" розыгрыш был приурочен к презентации трейлера "Звонок 3". Видео произошедшего и реакция потенциальных покупателей были сняты на видео и опубликованы в YouTube на канале BD Horror Trailers and Clips.





Смысл розыгрыша заключается в том, что загримированная девушка спрятана в потайной комнате за одним из телевизоров. Ничего не подозревающих посетителей приглашали к стенду, после чего на экранах транслировали изображение киногероини.





В этот момент девочка вылезала из одного телевизора в нижнем ярусе и пугала покупателей.







