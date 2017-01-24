Девочка из "Звонка" напугала посетителей магазина техники
24 января 2017, 17:19
Ничего не подозревающих посетителей приглашали к стенду.
В Нью-Йорке девочка якобы из знаменитого фильма ужасов "Звонок" напугала посетителей магазина бытовой техники, пишет Вести.ру.
Организаторы пояснили, что "невинный" розыгрыш был приурочен к презентации трейлера "Звонок 3". Видео произошедшего и реакция потенциальных покупателей были сняты на видео и опубликованы в YouTube на канале BD Horror Trailers and Clips.
Смысл розыгрыша заключается в том, что загримированная девушка спрятана в потайной комнате за одним из телевизоров. Ничего не подозревающих посетителей приглашали к стенду, после чего на экранах транслировали изображение киногероини.
В этот момент девочка вылезала из одного телевизора в нижнем ярусе и пугала покупателей.
Фото: кадр видео
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