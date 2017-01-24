Новый универсал Jaguar XF сняли на видео

Универсал Jaguar XF Sportbrake второго поколения стал добычей охотников за автомобильными новинками. Издание Motor Authority опубликовало шпионские фото и видео, снятые во время испытаний замаскированного прототипа на Нюрбургринге и в его окрестностях.





Намерение выпустить новый универсал Jaguar подтвердил еще прошлой осенью во время автосалона в Париже. Тогда же была показана первая официальная фотография «Спортбрейка» в камуфляже. Сообщалось, что его багажник сможет вместить около 600 литров груза в стандартной конфигурации салона и до 1700 литров – при сложенных задних сиденьях.





Универсал получит ту же алюминиевую архитектуру, на которой построены седаны XF и XE, и разделит с ними моторную гамму, включающую 2,0-литровые турбочетверки и 3,0-литровые V6. Кроме того, и у седана, и у универсала XF может появиться спортивная модификация SVR с 5.0-литровым 575-сильным V8 как у F-Type SVR.





Премьера универсала состоится этой осенью, вероятно, на франкфуртском моторшоу. В отличие от предшественника, выпускавшегося в 2012-2016 годах, новый XF Sportbrake будет продаваться не только в Европе, но и в США. Выйдя на рынок в начале 2018 года, мощный и элегантный английский «сарай» составит конкуренцию Mercedes E-Class Estate, Volvo V90 и Porsche Panamera Sport Turismo. Последняя модель еще не представлена официально – ее покажут этой весной в Женеве.



