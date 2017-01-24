СМИ: Ташкент пока не просил Киев экстрадировать племянника Каримова

Официальный Ташкент пока не обратился к властям Украины с требованием экстрадировать гражданина Узбекистана Акбарали Абдуллаева. Об этом сообщила глава пресс-службы прокуратуры города Киева Надежда Максимец , пишет , пишет Centralasian.org





Акбарали Абдуллаев является племянником Татьяны Каримовой, супруги первого президента Узбекистана Ислама Каримова.





В сообщении пресс-службы суда города Киева говорится о том, что Узбекистан объявил Акбарали Абдуллаева в международный розыск по обвинению в многомиллионном мошенничестве. Суд в Киеве вынес решение поместить Абдуллаева под арест сроком на 40 дней. «В течение этого срока необходимо рассмотреть вопрос о его выдаче в Узбекистан», – сказала Надежда Максимец.





В настоящее время Акбарали Абдуллаев содержится в СИЗО №13 в Соломенском районе города Киева.





33-летний Акбарали Абдуллаев является сыном Тамары Сабировой, старшей сестры супруги покойного президента Узбекистана Татьяны Каримовой. 10 октября 2013 года Акбарали Абдуллаев был обвинен в совершении тяжких экономических преступлений. Он был арестован по личному приказу Ислама Каримова. В ноябре 2014 года его лишили свободы на неопределенный срок.





В ходе собственного расследования редакция «Озодлика» смогла выяснить, что в прошлом году Акбарали Абдуллаев был условно-досрочно освобожден от отбывания наказания по амнистии. Но спустя совсем небольшое время после смерти 2 сентября прошлого года президента Ислама Каримова, он незаконно покинул страну.





Как пишет украинское интернет-издание Fakty.ua, несколько дней назад Акбарали Абдуллаев прилетел в Киев из международного аэропорта Принцессы Юлианы, который расположен на острове Святого Мартина в Карибском море. При обыске у него обнаружили паспорта Узбекистана и Доминиканы. Пограничники задержали Абдуллаева при прохождении паспортного контроля в киевском аэропорту, так как он находился в международном розыске по линии Интерпола.



