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Новости за сегодня

Валютная структура депозитов в БВУ стремится к паритету - Нацбанк РК

 

По итогам 2016 года уровень долларизации депозитов в банках второго уровня (БВУ) (доля депозитов в иностранной валюте в общем объеме депозитов) составил 54,6%, снизившись с максимального значения 69,9% в январе 2016 года. В структуре депозитов юридических лиц снижение составило с 62% до 49%, физических лиц - с 80 до 62%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

За 2016 год депозиты в тенге увеличились на 66,4% или на 3,3 трлн. тенге, в то время как депозиты в иностранной валюте снизились на 9,9% или на 1,1 трлн. тенге.

Как сообщается, росту объема тенговых депозитов способствовали меры по повышению привлекательности сбережений в национальной валюте, а также стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке.

«Наиболее эффективной мерой в рамках дедолларизации стало изменение максимального уровня ставок по депозитам населения. С 1 февраля 2016 года Национальный Банк повысил максимальную рекомендованную ставку по депозитам физических лиц в тенге с 10% до 14% и понизил по депозитам в иностранной валюте - с 3% до 2%», - подчеркивается в сообщении.

Между тем, за 2016 год укрепление тенге по отношению к доллару США составило 2,0%, по отношению к евро - 5,1%, что с учетом ограничения максимальной ставки по депозитам в иностранной валюте снизило экономическую целесообразность сбережений в иностранной валюте.

В пресс-службе финрегулятора отметили, что политика Национального Банка будет и далее направлена на повышение привлекательности национальной валюты и обеспечении более высокой доходности тенговых инструментов.

 

24 января 2017, 17:37
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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