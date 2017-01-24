Боец Нурмагомедов уверен, что после 4 марта проведет бой с чемпионом UFC Макгрегором

4 марта россиянин проведет поединок против американца Тони Фергюсона на шоу UFC209 в Лас-Вегасе

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность в том, что после 4 марта проведет бой с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянина цитирует портал Fox.





Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона 4 марта на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 209 в Лас-Вегасе. Победитель этого поединка станет основным претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор, пишет ТАСС





"У меня назначен бой на 4 марта, и я заберу пояс чемпиона, - заявил Нурмагомедов. - После 4 марта я проведу поединок с Макгрегором, прикончу их обоих, и вы не сможете повторить моего достижения. Это звучит безумно, но я могу добиться этого".





28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в ММА. Всего на его счету 24 победы (16 - досрочно). Макгрегор провел 23 поединка, одержав 20 побед (17 нокаутом) и потерпев три поражения.





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