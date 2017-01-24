В Италии бармен налил клиентам раствор щелочи вместо воды
24 января 2017, 17:45
Двое клиентов, молодая пара в возрасте 26 и 24 лет, почувствовали сильное жжение в горле и пищеводе.
Бармен из северного итальянского города Генуя по ошибке налил двум клиентам вместо воды раствор едкого натра, они оказались в больнице с ожогами внутренних органов, передает РИА Новости.
Как сообщает агентство askanews, инцидент произошел в понедельник: сотрудник одного из местных заведений, получив заказ на два стакана простой воды, по ошибке взял не ту бутылку. В ней вместо воды был раствор чистящего средства и каустической соды.
Двое клиентов, молодая пара в возрасте 26 и 24 лет, почувствовали сильное жжение в горле и пищеводе и были срочно госпитализированы. Сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.
По сообщению местных СМИ, бармену, который оказался знакомым пострадавших, предъявлены обвинения в неумышленном причинении вреда здоровью. Злополучную бутылку отправили на экспертизу.
Едкий натр, он же каустическая сода, применяется в быту для прочистки канализации и нейтрализации жировых отложений. При попадании на кожу и слизистые оболочки эта крайне ядовитая щелочь вызывает сильнейшие химические ожоги.
Фото: Flickr/ Luca Prioli
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