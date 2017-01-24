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Весной Mitsubishi покажет соперника Nissan Qashqai

24 января 2017, 17:49

Ни названия модели, ни каких-либо технических подробностей автопроизводитель пока не раскрыл.


Компания Mitsubishi Motors опубликовала первое изображение нового компактного кроссовера. Его мировая премьера состоится в начале марта на международном автосалоне в Женеве.

Ни названия модели, ни каких-либо технических подробностей автопроизводитель пока не раскрыл. В кратком пресс-релизе отмечается лишь, что дизайн купеобразного SUV «складывается из нестандартных решений в линиях кузова, заднего стекла, заметной клиновидной опоясывающей линии кузова, в сочетании с длинной колесной базой и коротким задним свесом».

По данным британского издания Autocar новая серийная модель Mitsubishi заполнит нишу между ASX и Outlander и будет бороться за покупателей с Nissan Qashqai. Ее предвестником считается гибридный концепт XR-PHEV II, показанный в Женеве два года назад. При этом ранее предполагалось, что на основе XR-PHEV II построят более компактную модель, нацеленную на конкуренцию с Nissan Juke.

Как бы то ни было, Mitsubishi давно хотела расширить свою внедорожную линейку. Теперь, когда компания перешла под контроль Nissan и стала частью альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, у нее должно быть гораздо больше возможностей для реализации этих планов.

Текст: Александр Орехов
Фото: Mitsubishi

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