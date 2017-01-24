МНЭ запустит программу для обучения акимов работе с бюджетом и коммунальным имуществом МСУ

Кроме того, курс будет организован на постоянной основе для вновь назначенных акимов и сотрудников аппаратов.

Министерство национальной экономики запустит программу для обучения акимов и сотрудников аппаратов работе с бюджетом и коммунальным имуществом МСУ. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов, передает Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов, передает Zakon.kz





Сегодня в мажилисе состоялось обсуждение актуальных вопросов развития местного самоуправления. Законопроект, предусматривающий внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления, был представлен министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым и одобрен мажилисом в первом чтении 18 января. Бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 чел., а с 2020 года – повсеместно.





«Принятие законопроекта потребует от акимов и сотрудников аппаратов знания и навыки в области планирования и исполнения бюджета, составления отчетов, создания и управления коммунальными предприятиями. Для этого будет запущена новая целевая программа по обучению акимов и сотрудников аппаратов», - сообщил Жумагулов.





По его словам, «министерством национальной экономики будет осуществлена общая координация подготовки акимов к работе с 4-ым уровнем бюджета».





«На базе Академии государственного управления будет организовано качественное обучение 36 преподавателей РЦО и разработан учебный методический комплекс по бюджетному процессу и управлению коммунальным имуществом, как для преподавателей, так и для акимов сел и сотрудников их аппаратов. Данные преподаватели после прохождения подготовки будут обучать акимов сел и сотрудников их аппаратов на базе 14 РЦО. В целях повышения ответственности слушателей по итогам обучения будет проводиться электронное тестирование на проверку полученных знаний», - проинформировал Жумагулов.





По его словам, в феврале Академией государственного управления будет разработана программа подготовки и учебно-методический комплекс для преподавателей РЦО и акимов сел и сотрудников аппаратов. В марте 2017 года будет запущен 5-дневный курс обучения преподавателей РЦО на базе Академии государственного управления. В апреле – июле 2017 года подготовленные преподаватели на базе РЦО проведут обучение акимов и сотрудников аппаратов.





Кроме того, данный курс будет организован на постоянной основе для вновь назначенных акимов и сотрудников аппаратов.





Дополнительно министерством национальной экономики планируется создание обучающих видеороликов с привлечением специалистов в сфере организации бюджетного процесса и управления коммунальным имуществом. Данные видео-уроки будут размещены на официальных Интернет-ресурсах министерств и акиматов и доступны в любое время в режиме онлайн.





«На первом этапе обучением будут охвачены села с населением свыше 2000 человек, на сегодня это – 1066 по республике. Всего планируется обучить 3198 государственных служащих, в том числе 1066 акимов и 2132 сотрудников аппаратов», - заключил вице-министр.





Он отметил, что также будут сформированы информационно-разъяснительные группы из числа действующих сотрудников управлений экономики и финансов, органов казначейства и государственных доходов. Согласно сетевым графикам данные группы практиков выедут в города районного значения, села, поселки и сельские округа для подготовки акимов сел к работе с бюджетом и коммунальным имуществом МСУ.



