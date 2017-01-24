Звание присвоено, в частности, за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами.

Глава Чененской Республики Рамзан Кадыров присвоил Александру Маслякову звание народного артиста Чечни. Об этом сообщается на сайте правительства республики, передает Об этом сообщается на сайте правительства республики, передает ТАСС





"Согласно указу главы ЧР от 18 января 2017 года, звание присвоено за существенный вклад в развитие эстрадного творчества и культурных связей между народами и за деятельность, получившую широкую известность", - говорится в сообщении правительства.





Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург). В 1966 году окончил энергетический факультет Московского института инженеров транспорта (ныне - Московский государственный университет путей сообщения императора Николая II), в 1968 году - Высшие курсы работников телевидения. Член Академии российского телевидения, президент международного союза КВН.





В 2012 году являлся членом московского избирательного "Народного штаба" кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Заслуженный деятель искусств РФ (1994). Удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" II (2016), III (2011) и IV (2006) степени, Александра Невского (2015), "За заслуги" III степени (2006, Украина), "Достык" II степени (2007, Казахстан). Награжден знаком преподобного Сергия Радонежского (2016, Московская область).





Лауреат премий "Овация" (1994) и ТЭФИ (1996, 2002). Почетный работник культуры города Москвы (2016). Почетный гражданин города Сочи (2016).



