В Актау состоялось первое заседание суда по делу об изнасиловании Виктории Мининой
24 января 2017, 19:13
Разбирательство дела, в соответствии с требованиями ст.29 УПК РК, проводится в закрытом судебном заседании.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении В., преданного суду по пяти статьям Уголовного кодекса, пишет «Тумба».
Это статья 125 часть 2, пункт 5 «Похищение человека», статья 121 часть 4 «Насильственные действия сексуального характера», 120 часть 4 «Изнасилование», статья 99 часть 2 «Убийство», статья 296 часть 2 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта», - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
- Сегодня для рассмотрения данного дела с участием присяжных заседателей проведен отбор кандидатов в присяжные,в результате которого в состав присяжных заседателей были отобраны 12 лиц, после чего суд перешел на стадию судебного следствия, - говорится в сообщении.
Разбирательство дела, в соответствии с требованиями ст.29 УПК РК, проводится в закрытом судебном заседании.
Напомним, происшествие случилось 20 августа. Бабушка отпустила шестилетнюю внучку погулять у магазина «Иваныч» в первом микрорайоне Актау, после чего малышка пропала. Обнаружив пропажу ребенка, ее родные предприняли самостоятельный поиск, но найти девочку не удалось, тогда они обратились за помощью в правоохранительные органы.
В этот же день пропавшую девочку в районе пляжа «Нур плаза» обнаружил местный житель. Ребенка с сильным кровотечением и тепловым ударом доставили в реанимационное отделение детской областной больницы.
6 сентября подозреваемый в изнасиловании шестилетней девочки был задержан, о чем на специальном брифинге СМИ сообщил начальник ДВД Мангистауской области Кайрат Дальбеков. Тогда по факту изнасилования ребенка было начато досудебное расследование по ст. 120 УК РК(изнасилование).
19 октября санкция в отношении подозреваемого была продлена на один месяц. Подозреваемое лицо на законных основаниях содержится под стражей.
После смерти девочки, по словам директора Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, подозреваемому были предъявлены обвинения уже по пяти статьям Уголовного кодекса.
Надежда Шульга.
Фото: polit.ru.
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