Джаафари: целью переговоров в Астане является закрепление перемирия в Сирии

Цель межсирийских переговоров в Астане — закрепить перемирие, контакты в Женеве — это другой процесс, заявил во вторник глава делегации Дамаска, сирийский постпред при ООН Башар Джаафари, сообщает сообщает РИА Новости





"Астана — это Астана, а Женева — это Женева. Встреча в Астане прошла по очень конкретной причине, для конкретной цели: закрепление режима перемирия. Женева — это нечто другое, мы часть женевского процесса, но это другой процесс",- сказал Джаафари.





По итогам проходивших в Астане переговоров 23-24 января было принято совместное заявление РФ, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня.



