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Джаафари: целью переговоров в Астане является закрепление перемирия в Сирии

24 января 2017, 19:35

По итогам переговоров было принято совместное заявление РФ, Ирана и Турции.


Цель межсирийских переговоров в Астане — закрепить перемирие, контакты в Женеве — это другой процесс, заявил во вторник глава делегации Дамаска, сирийский постпред при ООН Башар Джаафари, сообщает РИА Новости.

"Астана — это Астана, а Женева — это Женева. Встреча в Астане прошла по очень конкретной причине, для конкретной цели: закрепление режима перемирия. Женева — это нечто другое, мы часть женевского процесса, но это другой процесс",- сказал Джаафари.

По итогам проходивших в Астане переговоров 23-24 января было принято совместное заявление РФ, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня.

Фото: РИА Новости.

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