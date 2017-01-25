ООН рассчитывает на широкий состав участников переговоров по Сирии в Женеве

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии на 8 февраля.

ООН рассчитывает, что после переговоров по Сирии в Астане встречи по политическому урегулированию сирийского кризиса в Женеве будут максимально представительными. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости





Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.





Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.





Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии на 8 февраля. По итогам встреч в Астане де Мистура не уточнил, в какие сроки планирует приглашать стороны в Женеву.





"Стаффан де Мистура использует время, чтобы объединить достижения Астаны, особенно относительно мониторинга за режимом прекращения огня", — сказал Дюжаррик на брифинге во вторник. Он заявил, что контакты с вовлеченными сторонами будут продолжены, "чтобы обеспечить, что в Женеве будут представлены как можно больше участников".





Ольга Денисова.



