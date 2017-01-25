Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

ООН рассчитывает на широкий состав участников переговоров по Сирии в Женеве

25 января 2017, 00:31

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии на 8 февраля.


ООН рассчитывает, что после переговоров по Сирии в Астане встречи по политическому урегулированию сирийского кризиса в Женеве будут максимально представительными. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.

Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии на 8 февраля. По итогам встреч в Астане де Мистура не уточнил, в какие сроки планирует приглашать стороны в Женеву.

"Стаффан де Мистура использует время, чтобы объединить достижения Астаны, особенно относительно мониторинга за режимом прекращения огня", — сказал Дюжаррик на брифинге во вторник. Он заявил, что контакты с вовлеченными сторонами будут продолжены, "чтобы обеспечить, что в Женеве будут представлены как можно больше участников".

Ольга Денисова.

Фото: un.org.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также
Загрузка...