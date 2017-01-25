ООН рассчитывает на широкий состав участников переговоров по Сирии в Женеве
25 января 2017, 00:31
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии на 8 февраля.
ООН рассчитывает, что после переговоров по Сирии в Астане встречи по политическому урегулированию сирийского кризиса в Женеве будут максимально представительными. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.
Переговоры по Сирии проходили в Астане 23-24 января. Их инициатором стал президент России Владимир Путин, который предложил создать в Астане дополнительную площадку сирийского мирного процесса помимо Женевы. Предложение поддержали президенты Турции и Казахстана.
Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились на переговорах в Астане о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назначил новый раунд переговоров по Сирии на 8 февраля. По итогам встреч в Астане де Мистура не уточнил, в какие сроки планирует приглашать стороны в Женеву.
"Стаффан де Мистура использует время, чтобы объединить достижения Астаны, особенно относительно мониторинга за режимом прекращения огня", — сказал Дюжаррик на брифинге во вторник. Он заявил, что контакты с вовлеченными сторонами будут продолжены, "чтобы обеспечить, что в Женеве будут представлены как можно больше участников".
Ольга Денисова.
Фото: un.org.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840869-0a8f299ad314819e51ebfc6a824fe92b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...