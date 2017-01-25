Драка с участием погибшего Игоря Нанаева длилась около двух минут

Камеры, расположенные в ночном клубе «Парк Сити», зафиксировали начало драки между Игорем Нанаевым и одним из подсудимых Динашем Кайбаровым.

На очередном заседании суда по делу о гибели баскетболиста Игоря Нанаева продемонстрировали записи с камер видеонаблюдения, передает передает Казинформ





Камеры, расположенные в ночном клубе «Парк Сити», зафиксировали начало драки между Игорем Нанаевым и одним из подсудимых Динашем Кайбаровым. На изображении видно, что рядом с Кайбаровым и Нанаевым в тот момент находились подсудимый Мендыбаев и еще несколько человек, которые проходят по делу свидетелями.





На камерах также видно, что рядом с группой людей, в которой был Игорь Нанаев, была еще одна группа. Там происходила драка с участием Александра Антропова.





Первый удар Кайбаров нанес Нанаеву в 02.58.18. Баскетболист сделал пару шагов назад, драка на несколько секунд прекратилась, и затем Кайбаров снова нанес удары. После этого Нанаев убегает в сторону и все идут за ним.





В 02.59.25 толпа уходит в «темную зону». Самой драки как и ее трагического окончания камеры наружного видеонаблюдения не зафиксировали. Данные с другой камеры показали, что уже в 03.02.06 Динаш Кайбаров входит в ночной клуб.





Свидетель Данил Кузнецов, друг Игоря Нанаева, находился рядом с дерущимися. По его словам, основная драка произошла именно в «темной зоне» и длилась она минуты 1,5. Он говорит, что, через несколько секунд после того, как толпа зашла в «темную» зону, на углу крыльца появились охранники.





«Пытался всех успокоить. Я в такой ситуации впервые. У меня был ступор. Я увидел, как Игорь упал на спину и ударился головой об асфальт. Кайбаров ударил его еще три или четыре раза ногой в область головы», - рассказал суду Данил Кузнецов.





По его показаниям, лежащего на земле Игоря Нанаева ударил дважды ногой еще какой-то человек, одетый в черную куртку. Данил Кузнецов говорит, что, вероятнее всего, смог бы его опознать.





На следующем судебном заседании продолжится допрос свидетеля Ботагоз Амреновой, которая находилась во время драки рядом с Нанаевым и Кайбаровым.





Завершая опрос, адвокат одного из подсудимых спросил Данила Кузнецова: «Если бы вы не выходили из клуба, остались там до конца, как считаете, конфликт был бы исчерпан?». «Думаю, да. Возможно», - последовал ответ.





Игорь Нанаев скончался в больнице, не приходя в сознание, 10 октября 2016 года. Тяжелые черепно-мозговые травмы, полученные в драке у ночного клуба в ночь со 2 на 3 октября, оказались несовместимыми с жизнью.





По делу о гибели баскетболиста проходят 15 свидетелей. В хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть Игоря Нанаева, обвиняются пять человек.





Олеся Жуковень.



