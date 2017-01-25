В Гамбию после ухода Яйя Джамме вернулись около 8 тыс. беженцев

По оценкам властей Сенегала, за период с 1 по 22 января 2017 года из Гамбии бежали до 76 тыс. беженцев.

По меньшей мере 8 тыс. человек, бежавших из Гамбии, вернулись на родину после выезда из республики экс-президента Яйя Джамме. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на опубликованное заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на опубликованное заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает ТАСС





"Тысячи людей вернулись в Гамбию, после того как бывший глава государства Яйя Джамме уступил власть и покинул страну. При этом процесс возвращения беженцев продолжается, - отмечается в документе. - По состоянию на понедельник в Гамбию уже вернулись 8 тыс. человек".





Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Адама Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование.





Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным, и оспорить его результаты можно лишь в суде.





Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона.





В минувший четверг военные государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу. Позднее продвижение войск было приостановлено, чтобы "дать последний шанс посредникам".





По оценкам властей Сенегала, за период с 1 по 22 января 2017 года из Гамбии бежали до 76 тыс. беженцев. В свою очередь, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 20 января в Сенегал из Гамбии прибыли около 45 тыс. человек.





Алексей Меркулов.



