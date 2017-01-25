«Барыс» поднялся на 14-е место в чемпионате КХЛ
25 января 2017, 02:00
В четверг в 23:30 по Астане «Барыс» в Риге сыграет с «Динамо».
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги в Хельсинки переиграл «Йокерит» в овертайме — 4:3.
Таким образом, у команды Эдуарда Занковца стало 78 очков, но теперь уже в 52 матчах. Команда из Астаны занимает 14-е место в чемпионате и шестое в Восточной конференции, опережая на три балла владивостокский «Адмирал», у которого на одну проведенную встречу больше, и на четыре пекинский «Куньлунь РС».
В четверг в 23:30 по Астане «Барыс» в Риге сыграет с «Динамо».
Источник: Sports.kz.
Фото: sports.kz.
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