Никки Хейли утверждена в должности постпреда США в ООН

Некоторые сенаторы выразили озабоченность по поводу отсутствия у 45-летней Хейли опыта работы в сфере внешней политики.





Кандидатуру Хейли, занимавшую должность губернатора Южной Каролины, выдвинул новый президент США Дональд Трамп.





Ранее должность постпреда США в ООН занимала Саманта Пауэр, назначенная предыдущим президентом Бараком Обамой. Ее полномочия истекли 20 января в связи с началом работы новой администрации США во главе с Трампом.





Ранее президент пообещал перемены во «всем, что касается ООН», после своей инаугурации. «Все, что касается ООН, изменится после 20 января», — отметил Трамп.