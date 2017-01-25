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Никки Хейли утверждена в должности постпреда США в ООН

25 января 2017, 06:39

Некоторые сенаторы выразили озабоченность по поводу отсутствия у 45-летней Хейли опыта работы в сфере внешней политики.


Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов утвердил Никки Хейли в качестве посла в ООН. За нее проголосовали 96 сенаторов, против — четыре, в том числе демократ Берни Сандерс, передает Lenta.ru

Некоторые сенаторы выразили озабоченность по поводу отсутствия у 45-летней Хейли опыта работы в сфере внешней политики.

Кандидатуру Хейли, занимавшую должность губернатора Южной Каролины, выдвинул новый президент США Дональд Трамп.

Ранее должность постпреда США в ООН занимала Саманта Пауэр, назначенная предыдущим президентом Бараком Обамой. Ее полномочия истекли 20 января в связи с началом работы новой администрации США во главе с Трампом.

Ранее президент пообещал перемены во «всем, что касается ООН», после своей инаугурации. «Все, что касается ООН, изменится после 20 января», — отметил Трамп.

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