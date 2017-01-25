В Актобе двум пациентам пересадили почки умершего мужчины

Операции провели 21 января, они шли с 3 ночи до 8 утра, сообщает Диапазон





«Ждать было нельзя. Почки должны быть пересажены за 12 часов. Потом они умирают», - говорит профессор Базылбек Жакиев.





Сегодня в Актобе донорской почки ждут 172 больных. На прошлой неделе их было на двое больше. Пока 31-летней Гульнар и 35-летнему Арману не пересадили донорскую почку. Органы изъяли у мужчины, умершего от инсульта, сообщает корреспондент "Диапазона".





«У него наступила смерть мозга, - говорит Базылбек Жакиев – Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и сообщили в республиканский центр трансплантологии, что есть такой пациент. Родные дали согласие, к нам прислали бригаду для забора органов. До этого органы трупных доноров из Актобе забирали в республиканские клиники, у нас не пересаживали. В этот раз запланировали пересадить здесь. Легкие и печень у мужчины оказались больными, а почки мы взяли. Сразу, когда у мужчины наступила смерть мозга, врачи начали искать больных, кому его органы можно пересадить. В лабораторию Астаны выслали кровь пациента. По группе крови подобрали 4 больных из листа ожидания, их кровь тоже отправили в Астану. В пробирках, самолетом. Тканевая совместимость проверяется только в лаборатории в Астане. Через 4 часа у нас уже был ответ: органы подходят женщине и мужчине, уже несколько лет они находились на гемодиализе».





В 11 ночи в пятницу трансплантологов и хирургов вызвали на операцию в областную больницу.





«Операция началась в 3 часа, - говорит профессор. - До утра ждать было нельзя. Орган мог умереть. Одна бригада проводила пересадку, вторая уже готовилась, чтобы провести вторую трансплантацию. Первой оперировали женщину. Закончили в 6-30, в 8 взяли второго больного. Оборудование и инструменты у нас для одного, надо было успеть их простерилизовать».





Операции прошли удачно, органы прижились, состояние больных стабильное .





«Первое, что услышал от пациентки, когда зашел к ней в реанимацию: «Спасибо, доктор. Это самое дорогое для нас», - говорит Базылбек Жакиев.



