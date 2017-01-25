Отец убитого в Алматы школьника готов простить жену ради общей дочери \

Подозреваемые в убийстве алматинского школьника планировали покушение на его бабушку, сообщает телеканал Астана





Об этом рассказал отец погибшего, Азамат Кемпирбаев. По его словам, за бабушкой Оркена несколько дней следили родные дети предполагаемой заказчицы преступления. Однако, попытка покушения не удалась, после этого в качестве жертвы выбрали шестиклассника Оркена Азаматулы, заявил его отец.





"Вот этот сын ее от первого брака и его сводные братья от отца, получается, за мной следили. Потом они хотели мою маму убить, не получилось. Потом убили сына моего. Она говорила, вот твоя мамка виновата во всем. Мама не думала, что ее караулили, она думала, они за мной следили. А я откуда знал, если бы я знал, такого горя не произошло бы", - говорит отец.





Соседи подозреваемой отмечают ее вспыльчивый характер. Рассказывают, что времянка, где обнаружили труп школьника, была арендован задолго до трагедии. В ней в течение полутора лет проживала мачеха Оркена со своей родной дочерью.



