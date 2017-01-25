Неустойчивая погода ждет казахстанцев в среду
25 января 2017, 06:01
Местами усиление ветра с метелью, туман, гололед.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается снег, в Западных областях осадки. Местами усиление ветра с метелью, туман, гололед.
В Акмолинской, Павлодарской областях ожидается метель, усиление ветра 15-20, местами 25, днем порывы 30 м/с. В Алматинской области местами-туман, усиление ветра днем 15-20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, усиление ветра ночью 15-20 м/с. В Кызылординской области местами туман, гололед, усиление ветра ночью 15-20 м/с.
В Мангыстауской области местами туман усиление ветра 17-22 м/с. В Атырауской области местами туман, гололед, усиление ветра днем 15-20 м/с. В Актюбинской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами – метель, гололед, в Актюбинской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях усиление ветра 15-20, местами 25 м/с, местами – метель. В Карагандинской области местами – метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами метель, усиление ветра 17-22 м/с.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: garagebiz.ru
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