«Ла-Ла Ленд» номинирован на «Оскар» 14 раз в 13 категориях

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»: картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню. Номинантов объявили в Лос-Анджелесе, сообщает Lenta.ru.





За статуэтку в категории «Лучший фильм» мюзикл Дэмиена Шазелла поборется с такими картинами, как «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Лев» Гарта Дэвиса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонргана и «Лунный свет» Барри Дженкинса.





В номинации «Лучшая актриса» Эмма Стоун, исполнительница главной роли у Шазелла, сразится с Мэрил Стрип, Изабель Юппер, Рут Неггой, Эми Адамс и Натали Портман.





Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.





Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.



