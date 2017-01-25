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«Ла-Ла Ленд» номинирован на «Оскар» 14 раз в 13 категориях

25 января 2017, 07:12

В номинации «Лучшая актриса» Эмма Стоун, исполнительница главной роли у Шазелла.


Мюзикл «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»: картина представлена в 13 категориях, причем дважды — за лучшую песню. Номинантов объявили в Лос-Анджелесе, сообщает Lenta.ru.

За статуэтку в категории «Лучший фильм» мюзикл Дэмиена Шазелла поборется с такими картинами, как «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теодора Мелфи, «Любой ценой» Дэвида Маккензи, «Лев» Гарта Дэвиса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонргана и «Лунный свет» Барри Дженкинса.

В номинации «Лучшая актриса» Эмма Стоун, исполнительница главной роли у Шазелла, сразится с Мэрил Стрип, Изабель Юппер, Рут Неггой, Эми Адамс и Натали Портман.

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля.

Премию Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известную как «Оскар», учредили в 1929 году и традиционно вручают деятелям киноискусства за их вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе.

Фото: Lenta.ru

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