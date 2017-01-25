Ряд трасс Казахстана закрыт
25 января 2017, 08:05
Из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на а/д республиканского значения: «Астана-Кокшетау», «Екатеринбург-Алматы».
В Казахстане закрыт ряд автотрасс, передает Хабар 24.
Из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на а/д республиканского значения: «Астана-Кокшетау», «Екатеринбург-Алматы» (1280-1353 км., г.Астана-граница Карагандинской области для всех видов автотранспорта.
Из-за закрытия трассы Астана-Караганда, Кокшетау движение столичного пригородного маршрута №315 временно приостановлено.
Фото: The Kiev Times
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