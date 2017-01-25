В Астане прошло совещание по вопросам подготовки к зимним Азиатским Играм-2017 и зимним Олимпийским Играм-2018

За годы независимости казахстанские спортсмены завоевали на зимних Олимпийских играх 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. На сегодняшний день проходят международные отборы на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

В Астане состоялось совместное совещание Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан и Министерства культуры и спорта по вопросам подготовки национальных сборных команд по зимним видам спорта к участию в предстоящих зимних Азиатских Играх 2017 в Саппоро и зимних Олимпийских Играх 2018 в Пхёнчхане.

В совещании, прошедшем под руководством президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева, приняли участие первый заместитель Премьер-Министра РК, вице-президент НОК РК по зимним видам спорта Аскар Мамин, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, руководители национальных федераций по зимним видам спорта.









За годы независимости казахстанские спортсмены завоевали на зимних Олимпийских играх 1 золотую, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. На сегодняшний день проходят международные отборы на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее, борьба за лицензии только начинается. В преддверии Олимпийских Игр 2010 в Ванкувере казахстанцы завоевали 37 лицензий по 8 видам спорта (1 серебряная медаль), в Сочи – 52 лицензии по 10 видам спорта (1 бронзовая медаль), перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане казахстанские спортсмены намерены улучшить показатели по завоеванию лицензий и медалей.





Что касается зимних Азиатских игр 2017 года в Саппоро, то здесь уже определен состав национальной сборной команды. Казахстан в Саппоро представят 116 спортсменов, в их числе Денис Тен, Элизабет Турсынбаева (фигурное катание), Роман Креч (конькобежный спорт), Дмитрий Рейхерд (фристайл), мужская и женская команды по хоккею с шайбой. Знаменосцем национальной сборной команды на VIII зимних Азиатских Играх станет лыжник Ердос Ахмадиев, пятикратный чемпион Казахстана, которому вслед за Сочинской Олимпиадой во второй раз доверят нести флаг Казахстана на церемонии открытия Игр.









По словам президента НОК РК Тимура Кулибаева, казахстанские спортсмены обладают достаточным потенциалом во многих дисциплинах, и этот потенциал должен быть реализован. Следующие задачи, которые стоят перед сборной – получение лицензий и выход на заключительный этап подготовки. По каждому виду спорта утверждена целевая комплексная программа, разработаны планы подготовки, индивидуальные планы для каждого спортсмена, реализация данных программ находится на постоянном контроле. Кроме того, решены вопросы медико-биологического обеспечения. В непрерывном режиме ведется образовательная работа по антидопингу.





Здесь стоит отметить, что развитие зимних видов спорта в Казахстане затронуло и кадровые решения. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что руководители федераций понимают те задачи, которые поставлены перед видами спорта. Более того, на данный момент присутствует полная консолидация усилий, взаимодействие всех федераций, Национального Олимпийского комитета, Министерства культуры и спорта РК, то есть, налажена работа в одной команде. Такой системный подход позволяет сборной команде нашей страны подходить к олимпийскому сезону организованно и подготовлено.



