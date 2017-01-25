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Высокого англичанина осудили за "вождение стоя"

25 января 2017, 07:20

Первоначально Эллиотт признал свою вину.


26-летний Адам Эллиотт из Ньюкасла признан виновным в опасном вождении кабриолета, хотя он пытался убедить суд, что он вел машину сидя, а не стоя, передает Би-би-си.

Ложное впечатление якобы создалось из-за его высокого роста - 2 метра.

Однако судья Роберт Адамс убежден, что молодой человек решил "повыделываться" перед другими водителями и именно поэтому привстал во время езды на автомобиле. "И это было довольно опасно", - добавил судья.

Первоначально Эллиотт признал свою вину.

Однако после слушаний во вторник он заявил, что настаивает на своей невиновности. По его словам, все дело в его росте - когда он находится за рулем, кажется, что он ведет машину стоя. По словам Эллиотта, изначально он признал вину из-за того, что ему "посоветовали" так сделать.

Инцидент, когда Эллиотт был уличен в нарушении дорожных правил, произошел в городе Гейтсхед в январе прошлого года. По словам Эллиотта, по профессии автодилера, тогда он вез автомобиль заказчику.
Эллиотт предварительно уже лишен водительских прав сроком на один год. Окончательный приговор, как ожидается, будет вынесен в феврале.

Фото: ADAM ELLIOTT /PA

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