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В ДТП под Уральском погиб человек

25 января 2017, 08:35

Количество жертв аварии возросло.


В результате крупного ДТП на трассе Самара-Шымкент погиб один человек, сообщает телеканал КТК.

Пострадали сразу 12 человек, один из них позже скончался в больнице. Машины, по предварительной версии, столкнулись лоб в лоб. Теперь обе больше напоминают помятые консервные банки.


Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Фото: скриншот

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