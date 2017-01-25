В ДТП под Уральском погиб человек
25 января 2017, 08:35
Количество жертв аварии возросло.
В результате крупного ДТП на трассе Самара-Шымкент погиб один человек, сообщает телеканал КТК.
Пострадали сразу 12 человек, один из них позже скончался в больнице. Машины, по предварительной версии, столкнулись лоб в лоб. Теперь обе больше напоминают помятые консервные банки.
Напомним, ранее сообщалось о 10 пострадавших.
Фото: скриншот
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