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В казахстанском Instagram стал доступен прямой эфир

25 января 2017, 08:42

Видео будут удаляться сразу после эфира.


В Казахстане пользователи приложения Instagram теперь смогут вещать в режиме прямого эфира, сообщает Zakon.kz.

Обновление появилось накануне. При нажатии на кнопку эфира в меню камеры приложение запустит обратный отсчет, после чего пользователи соцсети смогут вести трансляцию длительностью до часа. После завершения эфир будет удален из приложения.

Ранее такое дополнение к приложению было доступно только "избранным". В частности, прямой эфир вели Селена Гомез и Сара Джессика Паркер.

Фото: VentureBeat

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