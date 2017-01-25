В казахстанском Instagram стал доступен прямой эфир

В Казахстане пользователи приложения Instagram теперь смогут вещать в режиме прямого эфира, сообщает Zakon.kz.





Обновление появилось накануне. При нажатии на кнопку эфира в меню камеры приложение запустит обратный отсчет, после чего пользователи соцсети смогут вести трансляцию длительностью до часа. После завершения эфир будет удален из приложения.





Ранее такое дополнение к приложению было доступно только "избранным". В частности, прямой эфир вели Селена Гомез и Сара Джессика Паркер.



