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Под Павлодаром из снежных заносов спасают машины и людей

25 января 2017, 08:58

Пострадавших нет.


В 66 км от Павлодара в районе села Такир застряло несколько машин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодара.

Силами ГУ «ОСО» ДЧС (5 человек и 3 единицы техники) из снежного заноса вызволено 5 легковых автомашин, 1 единица «молоковоз», эвакуировано 8 человек .

Пострадавших нет.

Фото: Fonday.ru

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