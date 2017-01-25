Под Павлодаром из снежных заносов спасают машины и людей
25 января 2017, 08:58
Пострадавших нет.
В 66 км от Павлодара в районе села Такир застряло несколько машин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодара.
Силами ГУ «ОСО» ДЧС (5 человек и 3 единицы техники) из снежного заноса вызволено 5 легковых автомашин, 1 единица «молоковоз», эвакуировано 8 человек .
Пострадавших нет.
Фото: Fonday.ru
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