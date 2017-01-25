Трамп собирается ограничить въезд в США беженцев из стран Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп уже в среду подпишет указы, ограничивающие въезд в США граждан ряда стран Ближнего Востока и Африки , передает , передает Newsru.com со ссылкой на Reuters.





Напомним, Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно делал жесткие заявления по поводу мусульман. Так, в декабре 2015 года после стрельбы в Сан-Бернардино он призвал временно ввести "тотальный запрет на въезд мусульман в США". На следующий день после теракта в Орландо, Трамп пообещал в случае победы на выборах полностью остановить иммиграцию из тех регионов, откуда исходит террористическая угроза для США, Европы и их союзников.





Жесткую позицию Трамп занимал не только в отношении въезжающих из мусульманских стран, но также и нелегальных иммигрантов, прежде всего из Мексики. Сообщение Reuters предшествует началу переговоров о новых моментах в отношениях Мексики и США: в среду в Вашингтон приезжают министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай и министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.





Указы затронут беженцев, а также некоторых лиц, которые уже получили американские визы. О предстоящем подписании указов агентству сообщил ряд источников в конгрессе, а также эксперты по иммиграции, знакомые с ситуацией. Все они пожелали остаться анонимными. По их данным, указы Трампа, скорее всего, предполагают ограничение на въезд в США беженцев и некоторых обладателей виз из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.





Позже информацию подтвердили источники телекомпании CNN. По этим данным, подписание указов в министерстве нацбезопасности - лишь начало "многодневной" кампании по пересмотру законодательства в области иммиграции.





Источники АР, впрочем, сообщили, что первые указы будут касаться ужесточения охраны границ. А указы в отношении въезжающих из конкретных стран Трамп подпишет позднее.



