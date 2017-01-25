Чем угощают внуков бабушки в разных странах мира
25 января 2017, 09:25
Посетив 58 стран, фотограф запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда.
Еще никому не удавалось уйти от бабушки голодным. Для них мы самые худые и недокормленные внуки на земле, независимо от того, сколько нам лет и в какой стране мы живем.
Фотопроект Габриэля Галимберти «Деликатесы с любовью» — это международный манифест бабушкиной любви и заботы. Посетив 58 стран, он запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда. AdMe.ru собрал лучшие блюда, которыми точно можно наесться.
Армения. Блюдо: долма (голубцы в виноградных листьях).
Гаити. Блюдо: моллюски под креольским соусом.
Малави. Блюдо: финкубала (гусеницы, обжаренные с помидорами).
Марокко. Блюдо: бат-бот (берберский хлеб, испеченный на сковороде).
Италия. Блюдо: равиоли с мясным соусом, листовой свеклой и рикоттой.
Филиппины. Блюдо: кинунот (мясо акулы в кокосовом супе).
Каймановы острова. Блюдо: игуана с рисом и бобами.
Ливан. Блюдо: рисово-чечевичный крем-суп.
Китай. Блюдо: свинина с овощами.
Индия. Блюдо: виндалу из курицы.
Латвия. Блюдо: сельдь с картофелем и творогом.
Зимбабве. Блюдо: садза (каша из белого маиса и листья тыквы в арахисовом масле).
Бразилия. Блюдо: фейжоада (блюдо из фасоли, мяса, маниоковой муки и овощей).
Алжир. Блюдо: кускус с курицей и овощами.
Швеция. Блюдо: вареный лосось с овощами.
Турция. Блюдо: карныярык (фаршированные баклажаны).
Канада. Блюдо: бизон под полуночным солнцем.
Боливия. Блюдо: суп из овощей и сыра.
Кения. Блюдо: каша из кукурузной муки с овощами и козьим мясом.
Аргентина. Блюдо: мясное барбекю.
Египет. Блюдо: запеканка из риса, пасты и бобов.
Таиланд. Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет).
Испания. Блюдо: бараньи потроха с рисом.
Эфиопия. Блюдо: инджера (блины с зеленью и соусом).
Грузия. Блюдо: хинкали.
Исландия. Блюдо: суп из баранины.
Норвегия. Блюдо: суп из овощей и мяса быка.
Занзибар (Танзания). Блюдо: рис, рыба и овощи в манговом соусе.
Фото: Gabriele Galimberti
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