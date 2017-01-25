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Чем угощают внуков бабушки в разных странах мира

25 января 2017, 09:25

Посетив 58 стран, фотограф запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда.


Еще никому не удавалось уйти от бабушки голодным. Для них мы самые худые и недокормленные внуки на земле, независимо от того, сколько нам лет и в какой стране мы живем.

Фотопроект Габриэля Галимберти «Деликатесы с любовью» — это международный манифест бабушкиной любви и заботы. Посетив 58 стран, он запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда. AdMe.ru собрал лучшие блюда, которыми точно можно наесться.


Армения. Блюдо: долма (голубцы в виноградных листьях).


Гаити. Блюдо: моллюски под креольским соусом.


Малави. Блюдо: финкубала (гусеницы, обжаренные с помидорами).


Марокко. Блюдо: бат-бот (берберский хлеб, испеченный на сковороде).


Италия. Блюдо: равиоли с мясным соусом, листовой свеклой и рикоттой.


Филиппины. Блюдо: кинунот (мясо акулы в кокосовом супе).


Каймановы острова. Блюдо: игуана с рисом и бобами.


Ливан. Блюдо: рисово-чечевичный крем-суп.


Китай. Блюдо: свинина с овощами.


Индия. Блюдо: виндалу из курицы.

Латвия. Блюдо: сельдь с картофелем и творогом.


Зимбабве. Блюдо: садза (каша из белого маиса и листья тыквы в арахисовом масле).


Бразилия. Блюдо: фейжоада (блюдо из фасоли, мяса, маниоковой муки и овощей).


Алжир. Блюдо: кускус с курицей и овощами.


Швеция. Блюдо: вареный лосось с овощами.


Турция. Блюдо: карныярык (фаршированные баклажаны).

Канада. Блюдо: бизон под полуночным солнцем.


Боливия. Блюдо: суп из овощей и сыра.


Кения. Блюдо: каша из кукурузной муки с овощами и козьим мясом.


Аргентина. Блюдо: мясное барбекю.


Египет. Блюдо: запеканка из риса, пасты и бобов.


Таиланд. Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет).

Испания. Блюдо: бараньи потроха с рисом.


Эфиопия. Блюдо: инджера (блины с зеленью и соусом).


Грузия. Блюдо: хинкали.


Исландия. Блюдо: суп из баранины.


Норвегия. Блюдо: суп из овощей и мяса быка.


Занзибар (Танзания). Блюдо: рис, рыба и овощи в манговом соусе.

Фото: Gabriele Galimberti

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