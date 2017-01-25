Чем угощают внуков бабушки в разных странах мира

Посетив 58 стран, фотограф запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда.

Еще никому не удавалось уйти от бабушки голодным. Для них мы самые худые и недокормленные внуки на земле, независимо от того, сколько нам лет и в какой стране мы живем.





Фотопроект Габриэля Галимберти «Деликатесы с любовью» — это международный манифест бабушкиной любви и заботы. Посетив 58 стран, он запечатлел бабушек до начала готовки и аппетитный результат их труда. AdMe.ru собрал лучшие блюда, которыми точно можно наесться.





Армения. Блюдо: долма (голубцы в виноградных листьях).





Гаити. Блюдо: моллюски под креольским соусом.





Малави. Блюдо: финкубала (гусеницы, обжаренные с помидорами).





Марокко. Блюдо: бат-бот (берберский хлеб, испеченный на сковороде).





Италия. Блюдо: равиоли с мясным соусом, листовой свеклой и рикоттой.





Филиппины. Блюдо: кинунот (мясо акулы в кокосовом супе).





Каймановы острова. Блюдо: игуана с рисом и бобами.





Ливан. Блюдо: рисово-чечевичный крем-суп.





Китай. Блюдо: свинина с овощами.





Индия. Блюдо: виндалу из курицы.





Латвия. Блюдо: сельдь с картофелем и творогом.





Зимбабве. Блюдо: садза (каша из белого маиса и листья тыквы в арахисовом масле).





Бразилия. Блюдо: фейжоада (блюдо из фасоли, мяса, маниоковой муки и овощей).





Алжир. Блюдо: кускус с курицей и овощами.





Швеция. Блюдо: вареный лосось с овощами.





Турция. Блюдо: карныярык (фаршированные баклажаны).





Канада. Блюдо: бизон под полуночным солнцем.





Боливия. Блюдо: суп из овощей и сыра.





Кения. Блюдо: каша из кукурузной муки с овощами и козьим мясом.





Аргентина. Блюдо: мясное барбекю.





Египет. Блюдо: запеканка из риса, пасты и бобов.





Таиланд. Блюдо: кай ят сай (фаршированный омлет).





Испания. Блюдо: бараньи потроха с рисом.





Эфиопия. Блюдо: инджера (блины с зеленью и соусом).





Грузия. Блюдо: хинкали.





Исландия. Блюдо: суп из баранины.





Норвегия. Блюдо: суп из овощей и мяса быка.





Занзибар (Танзания). Блюдо: рис, рыба и овощи в манговом соусе.



