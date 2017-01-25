Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

В Астане началось пленарное заседание Мажилиса Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.





В частности, депутаты рассмотрят проект закона «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения».





Также будет рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о реадмиссии лиц».







