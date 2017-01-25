Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
25 января 2017, 09:55
Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
В Астане началось пленарное заседание Мажилиса Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В частности, депутаты рассмотрят проект закона «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об оказании поддержки принимающей Стороны при проведении учений подразделениями специального назначения».
Также будет рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о реадмиссии лиц».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840893-08c3439d9b7e930919baf3f4e0719348
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...