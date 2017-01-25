В Словакии мужчина умудрился поместить в небольшой фургон более 70 ягнят
25 января 2017, 10:00
Если бы не вмешательство полицейских, многие ягнята не пережили бы это путешествие.
Полиция Словакии остановила на дороге автофургон Seat Inca, в буквальном смысле битком набитый ягнятами — в сравнительно небольшой автомобиль фермер умудрился запихнуть 72 животных. По словам местных чиновников, перевозка животных в таких условиях не только нарушает закон, но и противоречит здравому смыслу, пишет Life.ru со ссылкой на таблоид Daily Mail.
Владелец автомобиля отправился из городка Липтовски-Микулаш на севере Словакии в город Комарно в южной части страны, расстояние между которыми превышает 200 километров. По всей видимости, если бы не вмешательство полицейских, многие ягнята не пережили бы это путешествие.
Местные чиновники уже назвали действия фермера пытками. Виновного, по всей видимости, ждёт большой штраф. Какой окажется дальнейшая судьба спасённых ягнят, не уточняется.
Фото: CEN TV/JOJ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4840895-5d0679147e0c0dc9d96847b2e27a50f0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также
Загрузка...