В Словакии мужчина умудрился поместить в небольшой фургон более 70 ягнят

Если бы не вмешательство полицейских, многие ягнята не пережили бы это путешествие.

Полиция Словакии остановила на дороге автофургон Seat Inca, в буквальном смысле битком набитый ягнятами — в сравнительно небольшой автомобиль фермер умудрился запихнуть 72 животных. По словам местных чиновников, перевозка животных в таких условиях не только нарушает закон, но и противоречит здравому смыслу , пишет , пишет Life.ru со ссылкой на таблоид Daily Mail.





Владелец автомобиля отправился из городка Липтовски-Микулаш на севере Словакии в город Комарно в южной части страны, расстояние между которыми превышает 200 километров. По всей видимости, если бы не вмешательство полицейских, многие ягнята не пережили бы это путешествие.





Местные чиновники уже назвали действия фермера пытками. Виновного, по всей видимости, ждёт большой штраф. Какой окажется дальнейшая судьба спасённых ягнят, не уточняется.







