Для Казахстана Астанинский процесс это достойное начало членства в Совбезе ООН - К.Токаев

Спикер верхней палаты казахстанского Парламента Касым-Жомарт Токаев в интервью informburo.kz рассказал о закулисье Астанинского процесса и других тонкостях внутри- и внешнеполитических процессов.





Отвечая на вопросы журналиста К.Токаев отметил, что трансформация Казахстана из президентской в президентско-парламентскую республику началась не вчера. "Вспомните конституционную реформу 2007 года, когда Парламенту были переданы значительные политические полномочия, усовершенствован принцип формирования самого законодательного органа. Политическая трансформация Казахстана происходит постепенно и в верном направлении. По решению главы государства создана рабочая группа, она завершает свою работу. Затем последует всенародное обсуждение и конкретная законотворческая работа.

Как и прежде, я сторонник формулы "Сильный Президент – авторитетный Парламент – подотчётное Правительство".





По астанинской встрече спикер отметил, что она вошла в историю как Астанинский процесс. "Переговоры в нашей столице заложили основу для прекращения насилия и сближения различных сирийских фракций, в том числе вооружённых. Теперь переговоры должны быть продолжены в Женеве. Но Астанинский процесс, в отличие от Женевы, сумел предоставить беспрецедентный формат переговоров. При этом участникам переговоров было обеспечено широкое международное посредничество, где важную роль сыграл Казахстан, удостоенный чести принять такую уникальную международную встречу.





"Конечно, невозможно за два дня окончательно решить все проблемы шестилетнего кровопролитного конфликта. Потребуются интенсивные переговоры. Надо иметь в виду, что результаты таких встреч зачастую остаются за кулисами, поскольку договорённости носят деликатный, хрупкий характер, их выполнение обуславливается множеством сложных факторов. Но именно в Астане было протестировано политическое доверие между воюющими сторонами. Для Казахстана это достойное начало членства в Совете Безопасности ООН", - сказал К.Токаев.





Что касается работы Парламента и Сената, спикер отметил в ближайшее время ожидается рассмотрение изменений законодательства, регулирующего такие сферы как налоги и таможня, использование земельных недр, развитие местного самоуправления. Специфика Сената такова, что он рассматривает законопроекты после Мажилиса. При поступлении законопроекта от сенаторов требуется высокая оперативность и профессионализм, так как документы должны рассматриваться верхней палатой в течение шестидесяти дней. Учитывая, что 32 сенатора избраны от всех регионов страны, обратная связь с областями и городами имеет немаловажное значение при обсуждении законопроектов.





Токаев также ответил на пару личных вопросов. Он рассказал, что любит настольный теннис и его нужно развивать в РК как массовый спорт. А также он признался, что свой твиттер-аккаунт он ведет сам и считает его личным телеграфным, новостным агентством.



