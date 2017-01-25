СМИ узнали, что Сондерс не собирается биться с Головкиным
25 января 2017, 10:10
Ранее Сондерс и его промоутер Фрэнк Уоррен сказали, что объявят о «большом бое» на следующей неделе.
Твиттер Boxing Kingdom поделился с читателями инсайдерской информацией от одного из своих источников о следующем бое британца Билли Джо Сондерса, сообщает Sports.kz.
Ранее Сондерс и его промоутер Фрэнк Уоррен сказали, что объявят о «большом бое» на следующей неделе. Многие журналисты полагают, что им станет поединок с Геннадием Головкиным — к тому же, в прессе появилась информация, что свой следующий бой Сондерс планирует провести в Казахстане. Сам британец в недавних интервью также заявлял, что готов к встрече с GGG.
Впрочем, по информации источника Boxing Kingdom, следующим оппонентом Сондерса станет не Головкин, а японец Рёта Мурата, а их бой состоится 6 мая в Макао. Также, по словам инсайдера, Головкина в планах британского боксера не будет и дальше — следующий после Мураты его вероятный соперник — грузин Автандил Хурцидзе.
Твиттер Boxing Kingdom отмечает, что ранее их источник сообщал о 20-30 необъявленных событиях из мира бокса и ни разу не ошибался.
Напомним, Головкин заинтересован в бое с Сондерсом, поскольку британец владеет поясом WBO, которого не хватает GGG для объединения титулов в среднем весе.
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